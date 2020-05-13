رئيس حكومة ولاية بافاريا يدعو إلى التروي في فتح الحدود

دعا ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، إلى التروي في فتح الحدود في ظل تخفيف قيود كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأربعاء إن "التروي والحذر يمثلان الأولوية القصوى ".

في الوقت نفسه، رأى السياسي المحافظ أن من الجيد أن تكون هناك تخفيفات متدرجة ولاسيما في حركة النقل المباشر عبر الحدود.

وحذر زودر من أنه في حال ارتفعت أعداد الإصابات بصورة ملحوظة حتى منتصف يونيو المقبل، فإن من الممكن تمديد تدابير القيود مرة أخرى، ولفت إلى الحاجة إلى إيجاد مزيج من قرارات الولايات وقرارات المناطق.

وكانت العديد من المعابر الحدودية بين ألمانيا والنمسا قد أُعِيْد افتتاحها مرة أخرى، حيث أعادت الشرطة الاتحادية الألمانية افتتاح خمسة معابر كان قد تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

واتفقت الدولتان على فتح جميع المعابر الحدودية بينها بالكامل اعتبارا من الخامس عشر من يونيو المقبل طالما ظلت أزمة كورونا تحت السيطرة في البلدين، وحتى حلول هذا الموعد سيظل الدخول مقصورا على العمالة المتنقلة وأصحاب " الأسباب الوجيهة" للقدوم.