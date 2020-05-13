أطلق المركز الوطني للسينما والسمعي البصري بالجزائر، مسابقة للفيلم موجهة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، لتخفيف الانعكاسات السلبية للحجر الصحي منذ بدء أزمة كورونا، وتعزيز الاهتمام بالكتابة والقراءة وتوسيع الخيال لدى الطفل الجزائري وتطوير مهارات المراقبة والتركيز.
المسابقة التي تحمل اسم "فيلمي في داري"، تسمح بمشاركة الأطفال الجزائريين، بإعداد فيديو قصير لا يتجاوز 20 ثانية يعبر عن موقف أو شعور أو صورة نادرة أو لحظة مميزة أو تجربة مؤلمة، حيث يعتمد على استعمال المخيلة مع الحفاظ على وحدة الموضوع، شريطة أن يتم تصوير الفيديو داخل المنزل عبر الهاتف.
كما يتوجب على الطفل المشارك، أن يرسل فيديو قصير يقدم فيه نفسه بالاسم، واللقب، وصورته، وإرساله إلى البريد الإلكتروني cnca.alg@gmail.com، على أن تبقى المسابقة قائمة إلى نهاية الحجر الصحي.
وتنتقي اللجنة أحسن فيلم وفق مقاييس تقنية وفنية، على أن يتم بث العمل المتوج على التليفزيون الجزائري.