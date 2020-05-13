مد أجل النطق بالحكم على نجار متهم بقتل عجوزا ثم سرقها في الإسكندرية

هرب من الحر إلى الموت.. انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل

تفحم سيارة على دائري الخصوص ونجاة قائدها

ضبط عامل بمدرسة بزفتى استولى على 50 ألف جنيه من مواطن لتعيين شقيقه