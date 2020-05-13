 أمين «النواب»: عقمنا أماكن ترددت عليها النائبة شيرين فراج على مدار 10 أيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين «النواب»: عقمنا أماكن ترددت عليها النائبة شيرين فراج على مدار 10 أيام

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
أحمد عويس
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:02 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:02 ص

أكد المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، اهتمام الدكتور رئيس المجلس ومتابعته للحالة الصحية للنائبة شيرين فراج، أولا بأول، وأنه على المستوى الشخصي اتصل بها واطمئنن عليها.

وقال فوزي، في بيان رسمي: "أطمئن النواب بأن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التي تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كما تم تعقيم القطاع الطبي بالمجلس والمكتبة وهي الأماكن التي ارتادتها النائبة، وعزل الطاقم الطبي المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحة منهم، حسبما أفاد مسئول الطب الوقائي".

وأضاف أن وفد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي وصل إلى المجلس اليوم، راجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات.

وأشار إلى كفايتها تماما دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات أو إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أي أعراض خلال مدة حضانة المرض التي قاربت بالفعل على الانتهاء.

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