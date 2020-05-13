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قال مروان محسن مهاجم منتخب مصر، لعب لقطبين الأهلي والزمالك.

أضاف مروان خلال استضافته عبر قناة «أون تايم سبورتس» "والدي لعب للأهلي والزمالك، فهو زملكاوي، ولكنه ليس متعصبًا".

إلا أن والد مهاجم الأهلي، قال في مداخلة هاتفية "أنا مش زملكاوي، أنا طول عمري أهلاوي".

وأشار محسن فهمي "لعبت للأهلي خلال الفترة من 1968 إلى 1970 في الجيل الذي ضم طه إسماعيل وعادل طعيمة وإبراهيم عبد الصمد وغيرهم".

ونوه أيضا "كما أن جد مروان محسن كان حارسا لمنتخب مصر في أولمبياد 1924".

واستدرك مروان محسن "أبي كان يشجع الزمالك، وتحول لتشجيع الأهلي بانتقالي إليه".