حكي المخرج محمد سامي عن لقاء جمع بينه وبين المطرب عمرو دياب وسأله وقتها عن أهم شيء يجعل الفنان يستمر، وذلك باعتباره من أهم مطربي العالم العربي وأكثرهم نجاحا وشهرة واستمرارية.

وأضاف محمد سامي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ان المطرب عمرو دياب أجاب على سؤاله بسرعة وبدون أي تفكير مكتفيا بكلمة واحدة وهي "المحتوى".

وقام محمد سامي بتوجيه كلمة شكر للمطرب عمرو دياب وقال إن كلمة سهلة قالها ببساطة في جلسة جمعتهما سويا، لكن رغم سهولتها إلا ان معناها ليس بسيطا، ولم تمر عليه مرور الكرام.

وختم المخرج محمد سامي كلامي قائلا" بجد يا بخت اللي يجيله فرص يتعلم من العظماء مثل الهضبة عمرو دياب.

وبهذه الكلمات كان المخرج محمد سامي يشرح أسباب نجاح مسلسله "البرنس" وهو من تأليف وسيناريو وحوار وإخراجه أيضا ويلعب بطولته الفنان محمد رمضان ومعه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد زاهر واللبنانية نور ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد جامايكا وادوارد وأحلام الجريتلي، ينال العمل استحسان الجمهور والنقاد معا، واعتبروا هذا المسلسل نقطة تحول في مشوار محمد رمضان الذي أجاد تقديم شخصية "رضوان البرنس".

وقد تصدر المسلسل "التريند"، وتصدر نسبة المشاهدة وحقق تفوقا كبيرا هذا الموسم.وشهدت الحلقة ال 19 تفاعلا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي، والذي شهد صفع على- التي تلعب دورها الفنانة اللبنانية نور- لوجه "فتحي"- الذي يلعب دوره الفنان احمد زاهر، وقامت بضربه بحجر طوب علي رأسه حتى سالت الدماء على وجه بعد أن علمت انه قام برمي ابنة رضوان في الشارع، واستقبل الجمهور هذا المشهد استقبالا كبيرا وعمت الفرحة على مواقع السوشيال الاجتماعي بعد ان شعروا أن علا شفت غليلهم من هذا الظالم.