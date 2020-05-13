هونج كونج تنظم مظاهرات في مراكز التسوق بمناسبة عيد ميلاد الرئيسة التنفيذية

من المتوقع تنظيم العديد من المظاهرات بمراكز التسوق بمختلف أنحاء هونج كونج، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد الرئيسة التنفيذية، كاري لام، طبقا للنشرات الإلكترونية الخاصة بهذه الفعاليات.

ومن المتوقع أن تحول المظاهرات، التي تم الإعلان عنها عبر خدمة الرسائل المشفرة(تليجرام) عشرات من مراكز التسوق إلى قاعات مؤقتة للتظاهر، حيث يتم دعوة المتظاهرين للقاء للانضمام إلى أغنية "المجد لهونج كونج" وهي الأغنية التي أصبحت الآن جزءا رمزيا من الحركة المناهضة للحكومة التي استمرت على مدى عام في هونج كونج.

وتم تنظيم أحداث مماثلة في مختلف أنحاء المدينة يوم الأحد الماضي وانتهت بمشاهد فوضوية، حيث اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مراكز التسوق وخرجت إلى الشوارع لتفريق المتظاهرين.

وألقت الشرطة القبض على 230 شخصا وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ مناوشات جرت في ديسمبر الماضي.

وشهد هذا اليوم تغريم 19 شخصا بسبب مخالفة قوانين التباعد الاجتماعي، التي مازال يتم تطبيقها بشكل جزئي، التي تسمح الآن بتجمعات تصل إلى ثمانية أشخاص، بارتفاع من حد سابق وهو أربعة أشخاص.

وأطلقت الشرطة كرات من رذاذ الفلفل في مراكز التسوق، مما جعل البعض، من بينهم أطفال يحتاجون إلى علاج طبي.

وكانت المظاهرات قد بدأت في يونيو 2019، عندما تم اقتراح مشروع قانون مؤجل الآن كان سيمكن الحكومة من إحالة الجناة للمحاكم في البر الرئيسي الصيني.