أكدت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل المملكة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أعلنت الوزارة عن تسجيل ست إصابات للقادمين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الأردن إلى 582.

وتوزعت الإصابات الست، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، على النحو الآتي: أربع حالات بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت (2 قدموا من لندن، و2 من جمهوريّة مصر العربيّة)، وإصابتان لسائقي شاحنات من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد.

وأشار الموجز إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة.

ولفت إلى إجراء 4 آلاف فحص مخبري تقريباً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوصات.