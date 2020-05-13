محمد عشماوي، أحد المتعافين من فيروس كورنا المستجد بمدينة طور سيناء، نقل العدوى لجميع أفراد أسرته زوجة وأولادًا، دون دراية منه بإصابته لعدم ظهور أية أعراض، لكن بعد ظهورها وتوجهه للمستشفى انقلبت الإجازة التي جاء ليقضيها مع أسرته رأسا على عقب، وفي النهاية منّ الله عليه بالشفاء بعد "مرحلة يصعُب أن يتحملها بشر"، لكنه فضّل الاستمرار مع أولاده في العزل حتى شفائهم، ويروي "محمد" قصته لـ"الشروق" في السطور التالية.

"أعمل في بنك بمدينة نويبع، ونزلت لقضاء إجازة مع أسرتي في مدينة الطور، ولم أكن أعلم بإصابتي بالفيروس ولا كيف أصبت به، ولكن بدأت تظهر أعراض المرض عليّ بعد مخالطتي لأسرتي المكونة من الزوجة وابنة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف وولدين"، يقول محمد في حديثه مع "الشروق".

واستطرد: "بدأت تزداد الأعراض فتوجهت إلى مستشفى الطور العام ومنها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وهناك أجرى الفريق الطبي التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتي بفيروس كورونا؛ وعلى الفور أجرى الفريق التحاليل لأسرتي والمخالطين لنا، وكانت النتيجة ثبوت إيجابية إصابة جميع أفراد الأسرة بالفيروس، وسلبية جميع المخالطين".

وأضاف: "نقلنا أنا وأسرتي لمستشفى العزل في أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، كانت حالتي الصحية صعبة للغاية، ولا أستطيع التنفس، وجرى وضعي على جهاز التنفس الصناعي عدة أيام لعدم قدرتي على التنفس، ومع الاهتمام الشديد من الفريق الطبي بالمستشفى بدأت حالتي الصحية تتحسن تدريجيًا، حتى تماثلت للشفاء".

وأشار إلى أهمية العامل النفسي في الشفاء، فهو كما يقول "مهم للغاية ولعب دورًا كبيرًا معي ومع أسرتي"، وذلك بفضل الفريق الطبي الذي وفّر أجواءً رائعة ومريحة نفسيًا له ولأطفاله، لعبت دورًا كبيرًا في الشفاء.

ويحكي محمد، عن جزء من هذه الأجواء، فيقول إن الفريق الطبي كان حريصًا دائمًا على تقديم العصائر والمشروبات الساخنة باستمرار لأطفاله وتقديم بعض اللعب لهم، متابعًا: "بجد كانت معاملة الفريق الطبي لها دور مهم في الشفاء لنا جميعًا".

وأكمل: "زوجتي وأولادي كانت حالتهم الصحية أفضل مني بكثير، والحمد لله بعناية ربنا ثم الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة الذين يستحقون إقامة تمثال لهم من ذهب، تماثلت زوجتي وابنتي تمامًا للشفاء وانتقلا بالفعل إلى منزلنا بمدينة الطور، وقررت البقاء مع أبنائي عبد الرحمن 8 سنوات، وياسين 6 سنوات، حتى يتماثلا للشفاء".

واستطرد: "نُقلت أنا وأبنائي لنزل الشباب بمدينة شرم الشيخ في مرحلة العزل، وذلك بعد مخاطبة الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بتوفير مكان لنا للعزل بالمحافظة، والذي قام تواصل بدوره مع وزارة الصحة وجرت الموافقة على تحويل مبنى نزل الشباب بشرم الشيخ للعزل، وأبنائي الحمد لله في المراحل النهائية للتعافي، وأتمني أن نعود جميعًا لمنزلنا".

واختتم "محمد"، حديثه بتوجيه رسالة للمصرين، قائلًا: "لا تستهينوا بالفيروس، التجربة فعلًا صعبة، الأدوية والوضع المرضي صعب أن يتحمله بشر، أرجوكم خليكم في منازلكم، ولا يخرج أحد إلا إذا كان مضطر لذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعند عودته لمنزله لا يلمس شيء قبل تطهير يده واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "أنا من صعوبة التجربة اللي مريت بها بصلي وأدعي وأقول ربنا ما يكتبها على حد، وربنا يحفظنا جميعًا".