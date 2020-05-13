أعلن نادي عزل المحلة عن تقدمه بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه لاعب الفريق السابق، بشأن تصريحاته التي أدلي بها، واعترف خلالها بتفويته لصالح الزمالك في مباراة مباراة كأس مصر 2002، حيث أكد أنه تعمد إهدار هدف مؤكد والمرمى خال أمام الزمالك.

ونشر نادي عزل المحلة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة من الشكوى المقدمة ضد أسامة نبيه، والتي تتضمن طلبًا بشطب لاعبه السابق من سجلات اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي كتعويض.

نص الشكوي المقدمة ضد أسامة نبيه:

-عدم احترام لنادي غزل المحلة ومكانته وتاريخه العريق بين أندية مصر والعالم العربي والإفريقي.

- عدم الأمانة في الدفاع عن النادي المتعاقد معه.

- ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف والمعمول بها في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولى واللجنة الأولمبية المصرية والدولية.

- يعد هذا التصرف نوع من أنواع التلاعب والتواطؤ في نتيجة المباريات وتعتبر هذه جريمة في المجال الرياضي ولابد لها من عقاب رادع لكي يكون عبره لأي لاعب آخر تسول له نفسه القيام بهذا العمل.

- هذا الشخص يعتبر خطر على أي فريق يعمل به كمدرب أو مسئول في الوقت الراهن حيث إنه بذلك قد يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون وأن عدم محاسبته يفتح المجال لأخرين لسلك هذا السلوك.

وبناء على ما تقدم يطلب النادي من سيادتكم :-

1- اتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذا التواطؤ المنسوب إلى المشكو ضده وما يترتب على ذلك من أثار.

۲- استرداد جميع المبالغ المالية التي تقاضاها المذكور خلال فترة تواجده بالنادي.

3- الحصول على تعويض مادي وأدبي مناسب جراء ما أصاب النادي من عدم وصول فريق نادي غزل المحلة في المباراة النهائية في كأس مصر واحتمالية الفوز والحصول على الكأس وما ترتب على ذلك من خسائر مالية ومادية ومعنوية عادت بالسلب على النادي.

4- شطب المذكور من سجلات الاتحاد المصري وإنهاء عمله بالمجال الرياضي حتى يكون عبره لأي شخص تسول له نفسه التلاعب في نتائج المباريات.