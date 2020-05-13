مروان محسن : أرحب بتوقيع عقد جديد مع الأهلي على بياض

أكد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي أنه يرحب بالتجديد للنادي على بياض فى الفترة المقبلة

وقال محسن فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت : لست من أبناء النادي الأهلي فأنا بدأت في إنبي ثم بتروجت ومنها للبرتغال ثم الإسماعيلي ثم النادي الأهلي ، ولكن تربيت فى اسرة أهلاوية منذ صغري حسيث أنا أسرتي أعضاء جمعية عمومية فى النادي.

ويسعى الأهلي فى الوقت الحالي لتمديد عقد مروان محسن بناء على طلب من المدير الفنى رينيه فايلر .. وهو الأمر الذى رحب به اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقع مروان محسن على عقد جديد مع الأهلي فى الفترة المقبلة .