 سقوط عمود كهربائي على سقف مدرجات ملعب متصدر الدوري الجزائري - بوابة الشروق
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سقوط عمود كهربائي على سقف مدرجات ملعب متصدر الدوري الجزائري

ملعب 20 أغسطس في الجزائر
ملعب 20 أغسطس في الجزائر
الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 1:33 ص

أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر بأن رياحا قوية هبت عصر الثلاثاء، وتسببت في سقوط عمود كهربائي على سقف أحد مدرجات ملعب (20 أغسطس)، الخاص بنادي شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين لكرة القدم.

ولم يشر جهاز الدفاع المدني إلى وقوع خسائر بشرية، لكن صورا نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أظهرت ضررا كبيرا بسقف المدرج الرئيسي الذي تقع به المقصورة الشرفية ومنصة الإعلاميين.

كما تأثر سقف المدرجات الجانبية نسبيا بفعل الرياح القوية.

وأشار جهاز الدفاع المدني إلى انهيار جدار على سيارتين بشارع قريب من ملعب 20 أغسطس، دون تسجيل خسائر بشرية.


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