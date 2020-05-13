بكين تحذر من عواقب عرقلة أمريكا وصول مستثمريها إلى السوق الصينية

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية على التوقف عن عرقلة، أو حتى تسييس، الأنشطة العادية للمستثمرين الأمريكيين في السوق الصينية، وحذر المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان من أن مثل هذه الإجراءات "ستضر فقط بمصالح" المستثمرين.

وتطرق المتحدث للأمر في مؤتمر صحفي بعد أن أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية وجهت صندوق التقاعد الفيدرالي الأمريكي بعدم الاستثمار في الأسهم الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "سينخوا" عن المتحدث القول: "في عصر العولمة، تتشابك مصالح جميع الدول بشكل وثيق"، مشددا على أن الصين ترى باستمرار أن التعاون الاقتصادي يصب في صالح الطرفين.

ولفت إلى أن أمورا مثل وضع العقبات بشكل تعسفي، أو حتى تسييس دخول المستثمرين الأمريكيين إلى السوق الصينية للقيام بأنشطة استثمارية عادية تتناقض مع القوانين الاقتصادية ومن شأنها تفويت الفرص على المستثمرين الأمريكيين والإضرار بمصالحهم.