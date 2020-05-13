وزير الصحة الألماني: الوضع الحالي في سوق الكمامات في ألمانيا هادئ

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بهدوء الوضع في سوق الكمامات الطبية.

وفي مقابلة مع صحيفة "تسايت" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء الثلاثاء إن شراء الكمامات بدأ بصعوبة " لكننا في الوقت الراهن نجحنا في شراء الكثير من الكمامات إلى الحد الذي قالت لي معه اتحادات شركات التأمين الصحي والولايات إن /الفناء ممتلئ، أوقف التوريدات/".

وأضاف شبان أن الوضع كان أكثر صعوبة قبل أربعة أسابيع.

كانت المستشفيات والعيادات ومؤسسات الرعاية قد انتقدت في بداية أزمة كورونا عدم توافر تجهيزات حماية للعاملين لديها.

وفي أعقاب ذلك، قررت الحكومة الألمانية أن يتم شراء الكمامات بشكل مركزي.

ودعا شبان في المقابلة إلى تفهم موقف الحكومة وقال:" هل كان ينبغي علينا شراء الكمامات في وقت سابق؟ نعم، وهل قررت عدم شراء كمامات؟ لا".

وتابع شبان أنه لم يكن هناك وعي بالموضوع في الوقت الذي كان يتعين فيه فعل ذلك، وأضاف: " ولاحقا صار المرء أكثر حنكة".

وفي إشارة إلى التدابير المضادة والقيود الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وهي الإجراءات التي خضعت للكثير من النقاش، وتم تخفيفها مؤخرا، قال شبان إنه بالتأكيد لن تكون كل القرارات صحيحة إذا ما تم النظر إليها لاحقا لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه القرارات دائما ما يتم اتخاذها بكل دقة وصدق.