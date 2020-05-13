الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى مونتينيجرو لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيغرو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن دولة الإمارات تلتزم بتقديم المساعدات للعاملين في القطاع الطبي في الخطوط الأمامية لدعم جهودهم في مواصلة واجباتهم وتوفير المستلزمات التي تحميهم أثناء أداء مهامهم".

وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 530 طنا من المساعدات لأكثر من 48 دولة، استفاد منها نحو 530 ألفا من العاملين في المجال الطبي.