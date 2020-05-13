النيابة الفرنسية تتلقي أكثر من 60 شكوى ضد الحكومة لسوء إدارة أزمة كورونا

أعلن المدعى العام الفرنسي، فرانسوا مولان، اليوم الأربعاء، تلقيه 63 شكوى ضد أعضاء الحكومة الفرنسية، لسوء إدارتها أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح مولان أن المستهدفين من الشكاوى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة الحالي أوليفييه فيران، ووزيرة الصحة السابقة أنيس بوزين، ووزيرة العمل موريل بينيكود، ووزير الداخلية كريستوف كاستنر، ووزيرة العدل نيكول بيلوبيه، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال المدعي العام في محكمة النقض "هناك 63 شكوى تم رفعها إلى محكمة العدل في الجمهورية، مساء (أمس)"، وهي الهيئة الوحيدة المخولة للحكم على الأعمال التي يرتكبها أعضاء الحكومة في وظائفهم، موضحاً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير مسؤول جنائياً عن الأفعال التي تُرتكب أثناء ممارسة وظائفه.

وأضاف مولان أن "هذه الشكاوى، التي تم تقديم أولها في نهاية مارس في بداية تدابير الحجر الصحي، يتم فحصها حاليًا من قبل لجنة الطلبات التابعة لـ"محكمة العدل في الجمهورية"، التى يتعين عليها أن تقيم بنفسها الإجراء الواجب اتخاذه بحق تلك الشكاوي".

وتابع:"يمكن لهذه اللجنة، المؤلفة من 10 قضاة رفيعي المستوى أن تحفظ تلك الشكاوى دون اي إجراء، أو تقرر إحالتها للجهات القضائية المختصة".

ووفقاً لبيان المدعي العام الفرنسي، فإن "القليل من الشكاوى جاءت في صفحة واحدة غير موقعة، والبعض الآخر كان أكثر تفصيلاً وتكون من حوالي 20 صفحة".

ومن بين أصحاب الشكوى مجموعة من الأطباء والنقابات، مثل اتحاد نقابات العمال، ونقابة العاملين بالشرطة، والعاملين بالسجون، ووفقاً لمصدر قضائي، فقد قدم السجناء 15 شكوى على الأقل.

ويدين أصحاب الشكاوى "تعريض حياة الآخرين للخطر" أو "القتل الخطأ" أو "عدم مساعدة شخص في خطر" أو عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لاحتواء الوباء .

وفي موازاة ذلك، سجلت دائرة الصحة العامة بمكتب المدعي العام في باريس 47 شكوى تتعلق بإدارة الأزمة، انطلاقاً من الأفراد أو الجماعات أو المسؤولين المنتخبين، تم رفعهم إما ضد "مجهول" أو ضد مسؤولين حكوميين، ولا سيما مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، وفقاً لمصدر قضائي.

إلى ذلك، أجلت الشرطة الفرنسية تجمع للفرنسيين على ضفاف قناة سان مارتن وعلى طول الممرات المائية على ضفاف العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بنهاية 55 يوم من تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، مساء أمس ، لعدم مراعاة التباعد الجسدي".

وقال مدير شرطة باريس، ديدييه لاليمون إن الشرطة فرقت عشرات الباريسيين المتجمعين على ضفاف قناة سان مارتن، لثنيهم عن البقاء هناك، كما تم حظر استهلاك الكحول في تلك المناطق للسيطرة على الوضع.