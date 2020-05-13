 قرار تأديبي.. لاريسا يطرد عمرو وردة ويعلن رحيله بشكل نهائي - بوابة الشروق
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قرار تأديبي.. لاريسا يطرد عمرو وردة ويعلن رحيله بشكل نهائي

محمد مجدي
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:15 ص

أعلن نادي لاريسيا اليوناني رحيل عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني والمعار من صفوف باوك سالونيكا والاستغناء عن خدماته بشكل رسمي.

وقال لاريسيا في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء إن رئيس النادي قرر طرد كلا من عمرو وردة وجيانيس ماسوراس المعار من فريق أولمبياكوس.

وأضاف النادي في بيان أن سبب طرد الثنائي قرار تأديبي بعد ارتباكهما مخالفات خطيرة لم يعلن مسؤولو النادي اليوناني عنها.

وكان عمرو وردة قد تم استبعاده من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقُيمت في مصر بسبب خرقه لتعليمات الإدارة الفنية للمنتخب وشكوى فتاة من التعرض لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تراجع اتحاد الكرة وأعاده للمنتخب بعد تدخل لاعبي المنتخب.

جدير بالذكر أن لاريسيا اليوناني أعلن الحصول على خدمات عمرو وردة قادما من صفوف باوك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.


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