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أكد مروان محسن لاعب الأهلي، أنه تلقى عرضا من الزمالك, مشيرا إلى أنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء لأنه لا يركز في الماديات.

وقال مروان في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت عرضا من الزمالك، لكني لا انظر إلى الماديات".

وأضاف مروان: "انتقلت للاهلي بسبب حبي له، ولأمور احترافية لانني أبحث دائما عن الاستقرار والعمل في هدوء ودون مشاكل حولي".

وتابع: "انتقلت للأهلي مصابا في العضلة الضامة، تحاملت على نفسي كثيرا، وبعد الخروج من دوري الأبطال قلت لا بد من العلاج وسافرت إلى رحلة علاجية في ألمانيا".

وعن تجديد عقده مع الأهلي .. واصل"انتظر عودة الأمور إلى نصابها ونرى ما سيحدث بشأن تجديد تعاقدي".

وأتم: "عماد متعب مثلي الاعلى، إنسان نظيف وصريح في المعاملة".