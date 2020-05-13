قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن الصيدلي المتوفى في الغربية ظهرت عليه الأعراض وتبين إصابته قبل الوفاة بأربعة أيام فقط، موضحا أن زوجته وبعض المخالطين له تم إدخالهم الحجر الصحي.

أضاف في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء: "المتوفى هو صيدلي حر يعمل في صيدلي تم الاشتباه فيه وحجزه في المحلة وتم نقله إلى مستشفى العزل في مستشفى كفر الغربية".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الصيدلي المتوفى ظهرت عليه الأعراض فتم عمل تحليل له قبل الوفاة بأربعة أيام وتبين إصابته بفيروس كورونا؛ وبعد ذلك تم عزله في مستشفى الصدر القريبة منه ثم نقله إلى مستشفى العزل.

وأشار حميدة إلى ضرورة التزام الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأرواح والحد من انتشار فيروس كورونا.

