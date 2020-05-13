خفضت الأمم المتحدة من توقعاتها الخاصة بالاقتصاد العالمي للعام الحالي بسبب أزمة كورونا.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها عن التقرير النصف سنوي عن الموقف الاقتصادي أن الاقتصاد العالمي يمكن أن ينكمش في هذا العام بنسبة 2ر3%، ومن الممكن أن تصل نسبة التراجع إلى 9ر4% على أسوأ الفروض.

وأشارت توقعات الأمم المتحدة إلى أن التعافي التدريجي لن يكون قبل عام 2021.

وكانت توقعات الأمم المتحدة قبل الأزمة تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا في العام الحالي بنسبة 5ر2%، لكن المنظمة الدولية عادت وخفضت توقعاتها في مطلع أبريل الماضي حيث توقعت انكماش الاقتصاد بنسبة 9ر0%.

ورأت المنظمة أن الجائحة أطلقت العنان لأزمة اقتصادية وصحية لا يُعْرَف مداها، لكنها نوهت في الوقت نفسه إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بكورونا في الأسابيع الماضية.

وذكرت الأمم المتحدة أن حالة من عدم اليقين لا تزال تكتنف المسار المستقبلي للجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وحذرت المنظمة من أنه بدون تحقيق نجاحات في تطوير " مصل أو علاج، فإن من المرجح أن يختلف العالم على نحو كبير بعد كوفيد-19"، ولفتت إلى أن الجائحة تهدد بتباطؤ التعافي واستمرار الانكماش الاقتصادي وتزايد الفقر وعدم المساواة.