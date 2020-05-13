 الأمم المتحدة تتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 9:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% بسبب كورونا

نيويوك - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 9:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 9:01 م

خفضت الأمم المتحدة من توقعاتها الخاصة بالاقتصاد العالمي للعام الحالي بسبب أزمة كورونا.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها عن التقرير النصف سنوي عن الموقف الاقتصادي أن الاقتصاد العالمي يمكن أن ينكمش في هذا العام بنسبة 2ر3%، ومن الممكن أن تصل نسبة التراجع إلى 9ر4% على أسوأ الفروض.

وأشارت توقعات الأمم المتحدة إلى أن التعافي التدريجي لن يكون قبل عام 2021.

وكانت توقعات الأمم المتحدة قبل الأزمة تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا في العام الحالي بنسبة 5ر2%، لكن المنظمة الدولية عادت وخفضت توقعاتها في مطلع أبريل الماضي حيث توقعت انكماش الاقتصاد بنسبة 9ر0%.

ورأت المنظمة أن الجائحة أطلقت العنان لأزمة اقتصادية وصحية لا يُعْرَف مداها، لكنها نوهت في الوقت نفسه إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بكورونا في الأسابيع الماضية.

وذكرت الأمم المتحدة أن حالة من عدم اليقين لا تزال تكتنف المسار المستقبلي للجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وحذرت المنظمة من أنه بدون تحقيق نجاحات في تطوير " مصل أو علاج، فإن من المرجح أن يختلف العالم على نحو كبير بعد كوفيد-19"، ولفتت إلى أن الجائحة تهدد بتباطؤ التعافي واستمرار الانكماش الاقتصادي وتزايد الفقر وعدم المساواة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك