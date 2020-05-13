الإمارات: 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و511 حالة شفاء

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، اليوم الأربعاء، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 6,523 حالة، بعد تسجيل 511 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام.

وذكرت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، متحدثة حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الاعلامية عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض /كوفيد19/ ، حسبما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث تم إجراء 34,869 فحصا جديدا أسفرت عن تسجيل 725 إصابة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإمارات 20,386 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن هذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات، وبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها القطاع الصحي حتى اليوم 1,560,923 فحصا على مستوى الإمارات.

وأشارت الشامسي إلى تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلـة في الإمارات 206 حالات، ليصبح عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد /كوفيد -19/ والتي ما زالت تتلقى العلاج 13,657 حالة من جنسيات مختلفة.