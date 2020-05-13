لافروف: واشنطن تستخدم جائحة كورونا لفرض رؤيتها للنظام العالمي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن واشنطن مع حلفائها، لا تتخلى عن محاولات استخدام الوضع مع جائحة فيروس كورونا المستجد، للترويج لرؤيتها للنظام العالمي، مما يؤجج المواجهة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون: "يجدر القول، إنه حتى في حالة الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأمريكيين وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع لافروف: "وكما تعلمون، هم بالذات من يضعون هذه القواعد".