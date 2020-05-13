 لافروف: واشنطن تستخدم جائحة كورونا لفرض رؤيتها للنظام العالمي - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 2:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

لافروف: واشنطن تستخدم جائحة كورونا لفرض رؤيتها للنظام العالمي

وكالات
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 2:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 2:40 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن واشنطن مع حلفائها، لا تتخلى عن محاولات استخدام الوضع مع جائحة فيروس كورونا المستجد، للترويج لرؤيتها للنظام العالمي، مما يؤجج المواجهة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون: "يجدر القول، إنه حتى في حالة الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأمريكيين وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع لافروف: "وكما تعلمون، هم بالذات من يضعون هذه القواعد".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك