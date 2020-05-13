رصف طرق المجاورة الثانية بتقسيم فيلات الستميات في مدينة رأس سدر

أجرى المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، ومدى تفعيل الإجراءات الاحترازية بين العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة أنه جار إعادة رصف وتأهيل طرق بالمجاورة الثانية بتقسيم فيلات الستميات، ضمن خطة المدينة لتطوير الطرق الداخلية، فيما أوشك مشروع رصف طريق جامعة الملك سلمان على الانتهاء، كما جار سير العمل بمحطة تحلية مياه البحر برأس سدر.

وشدد على ضرورة الالتزام التام باتخاذ العاملين كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العمل حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

وأكد استمرار حملات الرش والتعقيم لكافة الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية بالمدينة، وأهاب بأهالي المدينة بضرورة تعاون المواطنين وكافة الجهات لتنفيذ الإجراء الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.