معمرة روسية تتعافى من كورونا في عيد ميلادها الـ100

تعافت مواطنة روسية تبلغ من العمر 100 عام، كانت مصابة بمرض "كوفيد 19" الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد، وخرجت من المستشفى في العاصمة موسكو اليوم الأربعاء.

ووفقا للتقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الطبية الروسية -حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك-: "في يوم ميلادها الـ100 تم إخراج بيلاجيا بوياركوفا من مركز الدماغ والأعصاب، الذي أعيد تجهيزه لاستقبال المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديدة".

كما نص التقرير: "تم إدخال المريضة إلى مركز الدماغ والتكنولوجيا العصبية، وذلك بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد - 19 وإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، وبعد العلاج المكثف، تمكنت المريضة من الشفاء التام".

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 10028 إصابة جديدة بكورونا في روسيا ليبلغ إجمالي الإصابات 242271.

وأكد المقر أن "53 شخصا توفوا في موسكو، وسبعة أشخاص في ضواحي موسكو وخمسة في سان بطرسبورغ...".

وأوضح المقر أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات خلال الشهر الحالي، اعتبارا من 1 مايو وهو 3561 واعتبار من 2 مايو ارتفع العدد إلى 5358 ولم ينخفض هذا الرقم حتى يومنا هذا.