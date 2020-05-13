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تويتر تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائم

لوس أنجليس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 7:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 7:15 ص

أعلنت شركة تويتر الثلاثاء أنها ستسمح لموظفيها بمواصلة العمل من المنزل لأجل غير مسمى، حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقالت جنيفر كريستي، مديرة الموارد البشرية في تويتر، إنه إذا كان الموظفون في وضع يسمح لهم بالعمل من المنزل وهم يرغبون في مواصلة ذلك بشكل دائم، فإن الشركة ستجعل ذلك ممكنا.

وأوضحت أن شركة تويتر كانت من أوائل الشركات التي طبقت نموذج "ابق في المنزل" في أوائل مارس.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدة شركات تقنية أخرى، مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون، فعلت الشيء نفسه.

وقالت الشركة إن مكاتبها ستظل مغلقة حتى أيلول/سبتمبر على الأقل "مع استثناءات ضئيلة للغاية".

وقالت متحدثة باسم الشركة لشبكة (إن بي سي نيوز) إن "فتح المكاتب سيكون قرارنا ، أما إمكانية وموعد عودة الموظفين، سيكون قرارهم هم".


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