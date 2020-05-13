 أكاديمية مامبا تتناسى براينت سريعا وتعود لمسماها القديم - بوابة الشروق
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أكاديمية مامبا تتناسى براينت سريعا وتعود لمسماها القديم

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:38 م

بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط على وفاته في حادث تحطم مروحية ، تنكرت أكاديمية "مامبا الرياضية" للقب أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت وعادت إلى مسماها القديم.

وفي المستقبل، سيكون اسم الأكاديمية هو "الأكاديمية الرياضية" بدلا من "أكاديمية مامبا الرياضية" بعد حذف "مامبا" وهو اللقب الذي اشتهر به برايانت الفائز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات سابقة، وهو اللقب الذي يعني "الحية السامة".

وكشفت الأكاديمية الواقعة في شمال غرب لوس أنجليس عن العودة إلى مسماها القديم في بيان على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء.

وكان برايانت وابنته /13 عاما/ وسبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أواخر يناير الماضي وذلك عندما كانوا في طريقهم لحضور بطولة كرة سلة على ملاعب هذه الأكاديمية.

وفي الرياضة الأمريكية، يتم حجب أرقام قمصان اللاعبين البارزين عادة ولا تمنح للاعبين آخرين بعد هذا. وكانت هذه الأكاديمية تأسست في 2016 وشارك فيها برايانت عام 2018 .


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