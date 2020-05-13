السلطات الألمانية تعثر على أسلحة ومواد متفجرة بحوزة جندي من القوات الخاصة

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عثرت الشرطة الألمانية على أسلحة ومواد متفجرة خلال تفتيش أرض خاصة بجندي من وحدة القوات الخاصة الألمانية (كيه إس كيه) في ولاية سكسونيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أن التفتيش تم بناء على إشعار من المخابرات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) للسلطات في ولاية سكسونيا شرقي البلاد.

وكانت الاستخبارات العسكرية تراقب الجندي منذ فترة عقب تردد اتهامات بانتهاكه قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وكثفت الاستخبارات العسكرية الألمانية جهودها مؤخرا في الكشف عن متطرفين في صفوف الجيش الألماني.