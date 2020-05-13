نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من كارثة بشرية جراء تفشي كورونا

حذر حسن كريم الكعبي نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة النيابية لمواجهة فيروس كورونا اليوم الأربعاء من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بغداد والبصرة يشكل "جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية في العراق".

وقال الكعبي، في بيان صحفي وزع اليوم، إن "الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليوم أمس الثلاثاء وارتفاعها في بغداد وحدها إلى 71 إصابة يشكل جرس إنذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية وصحية في العراق، سيما في محافظتي بغداد والبصرة".

وأضاف أن "السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة للإصابة بالفيروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء الكلي أو الجزئي واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء، والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والتردد على الأماكن المزدحمة".

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى "محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الأمنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي".

وتتصاعد الدعوات في العراق لتطبيق حظر واسع للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد. وحتى يوم أمس، وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2913 حالة، بينها 112 حالة وفاة و1903 حالات شفاء.