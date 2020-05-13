 مجلة شبيجل الألمانية تتوقع تراجع قيمة مبيعاتها بمقدار 20 مليون يورو - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 6:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مجلة شبيجل الألمانية تتوقع تراجع قيمة مبيعاتها بمقدار 20 مليون يورو

هامبورج - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 6:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 6:07 م

توقعت مجلة "دير شبيجل"، تراجع قيمة مبيعاتها بحلول نهاية العام الحالي، بمقدار يزيد عن 20 مليون يورو بسبب أزمة كورونا.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت إدارة المجلة في هامبورج، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات في الوقت الراهن تقل بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالتقديرات المدرجة في ميزانية العام الحالي، وعزت الإدارة هذا لأسباب ولاسيما تراجع سوق الدعاية.

وأضافت الإدارة: "وفقا لكل ما نعرفه حتى الآن، يجب علينا أن نفترض أننا سنفقد نحو 20 مليون يورو بحلول نهاية العام".

في الوقت نفسه، أوضحت شبيجل أن لديها "قاعدة اقتصادية جيدة" لمواجهة الأزمة "فنحن في وضع جيد للغاية فيما يتعلق بمسائل رأس المال والاحتياطي والسيولة، ولسنا في حاجة إلى الاستعانة بديون".

كانت دار نشر شبيجل أعلنت منذ فترة غير بعيدة اعتزامها تقليل النفقات بقيمة 10 مليون يورو في هذا العام كخطوة أولى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وتتعلق هذه الخطوة بإجراءات منها تقليل ميزانية التسويق والاستشارات، ووقف عمليات إعادة البناء في مبنى المجلة ونقل مقرات.

وأعلنت الدار اليوم اعتزامها تخفيض النفقات في العام المقبل بقيمة 10 مليون يورو إضافية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك