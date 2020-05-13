تأكيد حكم السجن على ملك جمال ألمانيا السابق بتهمة الشروع في قتل

رفضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا اليوم الأربعاء الاستئناف المقدم من ادريان أورزاخه، الفائز السابق في مسابقة ملك جمال ألمانيا، ضد حكم بسجنه لمدة سبعة أعوام.

ولم تبد المحكمة أسبابا لرفض الاستئناف، وذلك وفقا لما أعلنته محكمة ولاية سكسونيا آنهالت في مدينة هاله.

كان أورزاخه قد أُدِيْن في العام الماضي بتهمة الشروع في قتل، حيث قال القضاة إنهم تأكدوا من أنه أطلق النار على شرطي من وحدة عمليات خاصة أثناء إجلائه الإجباري من قطعة أرض تابعة له في 2016.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يدرج أورزاخه ضمن أنصار الحركة المعروفة باسم " مواطنو الرايخ"، وهي الحركة التي ينكر أنصارها الدستور وشرعية السلطات الألمانية، كما أن جزءا منهم لديه استعداد لاستخدام العنف.

في المقابل، ينفي أورزاخه انتماءه إلى هذه الحركة.