منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الديون التي تتحملها الدول لمواجهة كورونا ستعود لتطاردها

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حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، اليوم الأربعاء، من أن الدين الذي تحملته الدول والشركات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون عبئا على الاقتصاد في المستقبل.

وقال جوريا - خلال مؤتمر استضافته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية - إن "الدين سيعود ليطاردنا"، موضحا أن العالم سيكون مُثقلا بالديون لأن الدول بالفعل تحمل الكثير من الديون والآن تُضيف المزيد إلى كاهلها.

وتعاني حكومات العالم في الوقت الحالي تحت وطأة الديون التي يمكن أن تتحملها لإبقاء اقتصادها طافيا خلال حالة الإغلاق العام السائدة لمواجهة كوفيد-19.