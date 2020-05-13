 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الديون التي تتحملها الدول لمواجهة كورونا ستعود لتطاردها - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 10:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الديون التي تتحملها الدول لمواجهة كورونا ستعود لتطاردها

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
لندن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 9:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 9:58 م

حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، اليوم الأربعاء، من أن الدين الذي تحملته الدول والشركات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون عبئا على الاقتصاد في المستقبل.

وقال جوريا - خلال مؤتمر استضافته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية - إن "الدين سيعود ليطاردنا"، موضحا أن العالم سيكون مُثقلا بالديون لأن الدول بالفعل تحمل الكثير من الديون والآن تُضيف المزيد إلى كاهلها.

وتعاني حكومات العالم في الوقت الحالي تحت وطأة الديون التي يمكن أن تتحملها لإبقاء اقتصادها طافيا خلال حالة الإغلاق العام السائدة لمواجهة كوفيد-19.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك