في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «لما كنا صغيرين»، وافق «وائل» على العمل مع «سليم» بدلا من «يحيى»، بعد إقناع «ياسين» و«دنيا» وأفهماه أنهم يسعون للقبض على «سليم»، وأنه سيعمل معه ليوقع به وكل هذا سيتم بمعرفة الشرطة، وأنه لن يمسه أي ضرر.

وأثناء مقابلة «وائل» لأحد الأشخاص ليستلم منه بضاعة «سليم»، تأتي الشرطة ومعها «ياسين» وتحيط المكان وفي ظنها أن البضاعة هي الـ«كوكايين»، ولكنها لا تجد شيء حيث أن كل الذي كان موجود بالسيارة هي عدسات للكاميرات، ويتبين بعد ذلك أنه فخ من «سليم» ليتأكد أن «وائل» يخونه.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.