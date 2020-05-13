دوبلوماسيون: قرار جديد حول هدنة عالمية بسبب كورونا قيد الإعداد في الأمم المتحدة

أفاد دبلوماسيون، أمس الثلاثاء، أن المانيا واستونيا تعتزمان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بوقف لإطلاق النار على مستوى العالم خلال أزمة كورونا، وليحل مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.

وتم تقديم الاقتراح أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت إليه استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته: "علينا أن نقلب الصفحة"، وأضاف دبلوماسي آخر أن المانيا واستونيا، الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، "تريدان تعميم نص قامتا بصياغته".

وسيركز مشروع القرار الجديد، كنظيره الفرنسي التونسي، على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لإعطاء الدول المتحاربة الفرصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

ولفت دبلوماسيون الى أن النص الجديد سيعتمد على العديد من النقاط التي أثيرت في المشروع السابق، لكنه سيكون أقصر و"أكثر إيجازا".

وقال أحد الدبلوماسيين إن الصين أعلنت اليوم الثلاثاء، إنها تدعم تحركا سريعا في المجلس يؤدي إلى نتائج.

والسبت الماضي، قال دبلوماسي صيني إن واشنطن تتحمل "المسؤولية الكاملة" لإعاقة القرار الفرنسي التونسي.

وفاجأت واشنطن المجلس الجمعة الماضيه بعرقلة القرار ومنعه من المضي قدما نحو التصويت.

وكشف مفاوضون طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم أن واشنطن غيّرت موقفها غداة موافقتها على النص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية حينها: "برأينا، يجب أن يكون الهدف دعم دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار".

وهددت واشنطن باستخدام حق النقض إذا كانت هناك أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية التي اتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقليل من خطورة تفشي المرض في الصين.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه في الوقت نفسه لوحت بكين أيضا بحقها في النقض في حال لم يتم ذكر منظمة الصحة العالمية، قبل أن تتراجع عن ذلك وتقبل بالصيغة المقدمة.

وقال سفير استونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون: "يجب أن نجد مخرجا لهذا المأزق"، دون أن يؤكد مشاركة بلاده في صياغة المسودة الجديدة مع ألمانيا.

وصرح السفير لوكالة الصحافة الفرنسية: "من العار أننا نحن في مجلس الأمن لم نكن قادرين على الوفاء بمسؤوليتنا في هذا الأمر".