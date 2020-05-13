أولاد الفنان محمود البزاوي يحتفلون بنجاح والدهم في «رصة ثانية»

أعلن المخرجين اكرم ومنة محمود البزاوي فرحتهما الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققه والدهما في مسلسل "فرصة ثانية" والذي تميز في أداء دور أب، قام برعاية ولديه بعد وفاة زوجته، وأجاد الطهي من اجلهما، ولعب دور الأب والأم معا، وأصبح صديقا لأولاده.



وتنافس الاثنين في نشر صور ومنشورات الجمهور الذي يبدي اعجابه بأداء والدهما الفنان محمود البزاوي عبر حساباتهما الخاصة على الفيسبوك، خاصة ما يتعلق بردود أفعال الشخصية التي يلعبها في المسلسل مع كل مصيبة تحدث له أو لأحد أولاده، حيث يجد أن الوسيلة المثلى في التعامل مع المصائب هي طبخ "أكلة حلوة".



ونشر المخرج المخرج أكرم محمود البزاوي منشورا علي حسابه مصحوبا بصورة تجمعه مع والده قال فيه "بابا الحب كله اللي بفرح لفرحة و ازعل لزعله .. اسطورة الطواجن و البامية و التمثيل البسيط محمود البزاوي العجيب .. الحب كله والنبي يا ناس.



كما نشر صورة "كوميكس" لوالده وهو يحمل صينية مكرونة وقال معلقا :بابا انا عيان، فأجابه والده"خد اضرب صينية بشاميل" وهي الصورة التي انتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الصور التي تداول فيها أعضاء هذه المواقع افيهات وتصرفات وكلام محمود البزاوي في "فرصة ثانية".

كما نشرت ابنته المخرجة منه محمود البزاوي مجموعة من تعليقات الجمهور عن دوره ومنها تعليق جاء فيه"حقيقى محمود البزاوي أحلي حاجة في المسلسل ممثل كبير بمعنى الكلمة ".



مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وهبة مجدى، وأيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.