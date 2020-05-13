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أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأن بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" قدم استقالته الليلة الماضية من رئاسة الكنيست.

وأضافت أنه تم خلفا له تعيين النائب ياريف ليفين المنتمي لحزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم غد الخميس.

ويعني أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية نهاية لحالة الجمود التي أصابت الحياة السياسية في إسرائيل بالشلل لأكثر من عام وقادتها إلى إجراء ثلاث انتخابات.

وبموجب اتفاق نتنياهو وجانتس، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الوزراء لـ18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لجانتس في أكتوبر من عام 2021.

وكان تم انتخاب جانتس لرئاسة الكنيست في مارس في إطار بلورة الاتفاق مع نتنياهو.