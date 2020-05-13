أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 10028 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 242 ألفا و271 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أن العاصمة موسكو سجلت 4703 حالات من الإصابات الجديدة، بينما تم تسجيل 962 حالة إصابة بضواحي موسكو، و435 في مدينة بطرسبورج بشمال روسيا.

وأفاد البيان أيضا بتسجيل 96 وفاة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد إلى 2212 شخصا، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة جديدة في العاصمة (موسكو) بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة.

وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات مقارنة مع 10899 حالة خلال اليوم السابق.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيانه إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 48 ألفا و3 أشخاص بزيادة 4491 حالة شفاء عن اليوم الماضي، موضحا أن 44.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض.