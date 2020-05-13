الكونجرس الأمريكي يطلب توضيحات من إدارة ترامب عن «غزو» أحبطته كاراكاس

قال الديمقراطي الأمريكي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إنه سيطلب توضيحات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عملية "غزو" غامضة أحبطتها فنزويلا، وأضاف: "الكونجرس بحاجة للحصول على إجابات، ونريدها الآن".

وتابع إنجل، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نريد أن نعرف، هل تم خرق قوانين الولايات المتحدة من قبل مواطنين وشركات أمريكية، وهل كان أي من عناصر حكومة الولايات المتحدة، على علم بما كان يحصل"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واشتكى إنجل، من أن وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت طلبه للحصول على إيجاز بشأن القضية.

وقال إنجل: "نحتاج إلى معلومات عن كل متعاقد أمني خاص، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة على صلة بالعملية المحتملة في فنزويلا، ونحتاج لمعرفة إن كانت إدارة ترامب على علم بهذه الاتصالات".

وبينما ينخرط الديمقراطيون في الكونجرس، في سجالات مع ترامب بشأن مجموعة واسعة من القضايا، إلا أنهم يتفقون معه في معارضة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.