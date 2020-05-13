مصرع طفل سقط من من أعلى سطح منزله بالمحلة

لقى طفل في العاشرة من عمره مصرعه متأثرا بجراحه ، وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح منزله الكائن بمنطقة جلال الدين التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطفل "أ. ع" البالغ من العمر 10 سنوات إثر سقوطه من أعلى سطح منزلهم أثناء قيامه باللهو بالطائرة الورقية، مما أدى إلى أصابته بنزيف فى المخ وكسور فى مختلف أنحاء جسده.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي ، وتبين من خلال التحقيقات أنه لا توجد شبهه جنائية.

تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.