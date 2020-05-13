سانا: وصول طائرة تقل 250 من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق قادمة من الإمارات

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء، طائرة تابعة لـ "السورية للطيران" تقل 250 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزارة الصحة قامت بنقل ركاب الطائرة بحافلات خاصة إلى فندق مطار دمشق الدولي والمدينة الجامعية وذلك بعد قياس درجات الحرارة للقادمين وتسجيل بياناتهم.



وأضافت أنه سيتم إبقاؤهم 14 يوماً في الحجر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا حيث تقدم لهم خلال هذه الفترة كل الخدمات الطبية اللازمة للاستقصاء عن أي إصابة والكشف عنها بوقت مبكر وتقديم العلاج المناسب في المراكز المختصة، لافتة إلى أن الهدف من الحجر ضمان سلامة الأفراد وعدم مخالطتهم لأسرهم والمجتمع إلا بعد التأكد من سلامتهم.