مشروبات كحولية تقتل 17 شخصا في المكسيك

لقي 17 شخصا حتفهم جراء تناولهم مشروبات كحولية تباع بطريقة غير قانونية في مجتمع للسكان الأصليين بمرتفعات ولاية بويبلا المكسيكية، حسبما ذكر مجلس الولاية يوم الثلاثاء، لدى إعلانه حالة طوارئ صحية.

ووقعت الوفيات في مدينة تشيكونكوتلا الفقيرة التي يقطنها 17 ألف شخص، على بعد نحو 200 كيلومتر من شمال شرقي مكسيكو سيتي، وتضم عددا كبيرا من المهمشين.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق لوفاة الأشخاص الـ 17، حسبما أفاد مجلس المدينة.

وبحسب السلطات، نتجت الوفيات عن التسمم بمادة تستخدم في تلك المشروبات ويتردد أنها تُنتج في مجتمع مجاور.