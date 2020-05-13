جنرالات سابقين في الناتو يحذرون من انسحاب أمريكا من معاهدة السماوات المفتوحة

طالبت مجموعة من الجنرالات السابقين فى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسؤولي الدفاع الأوروبيين المتقاعدين، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالبقاء في معاهدة "السماوات المفتوحة" لعام 1992 مع روسيا والمعنية برحلات الاستطلاع المتبادلة، كما دعوا في الوقت ذاته الدول الأوروبية للاستعداد لخروج محتمل لواشنطن من هذه الاتفاقية.

ونقلت صحيفة "جارديان " البريطانية،عن مصادر أمريكية (لم تسمها) القول إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عازمان على الانسحاب من اتفاقية "السماوات المفتوحة" التي يعتقد الزعماء الأوربيون ودعاة الحد من الأسلحة أنها تقلل من خطر اندلاع حرب بسبب تقديرات خاطئة عن طريق إضافة مزيد من الشفافية.

وقال 16 من قيادات الجيش ووزراء دفاع متقاعدين في بيان مشترك نشر بالتعاون مع شبكة القيادة الأوروبية، أمس الثلاثاء، إن إتفاقية "السماوات المفتوحة" ركيزة اساسية للاستقرار بين القوى النووية.

وأضاف البيان: "يسرت المعاهدة متعددة الأطراف (السماوات المفتوحة) والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا وأغلب الدول الأوروبية، 1.517 عملية استطلاع جوي غير مسلحة خلال مدة قصيرة". وتابع البيان: "عززت المعاهدة خلال سائرعملياتها الشفافية، وساعدت في خلق الثقة والمصادقة وبناء تفاهم مشترك بين الدول".

واشار البيان إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يعني انها لن تنفذ عمليات استطلاع جوي في روسيا، ولكن سيظل مسموح لروسيا بالتحليق فوق المنشآت العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وتوقع كل المشاركين في البيان ومن ضمنهم الجنرال السير ديفيد كان رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية السابق، والجنرال كلاوس ناومان رئيس أركان الجيش الألماني السابق، والجنرال برنارد نورلين قائد القوات الجوية الفرنسية السابق، أن أوروبا ستكون أكبر الخاسرين من انسحاب الولايات المتحدة.

كما أوضح البيان أن الدول الأوروبية ليس لديها القدرة على مراقبة الأقمار الصناعية للولايات المتحدة، لذلك فهي تعتمد بشكل خاص على رحلات معاهدة "السماوات المفتوحة"، والتي يمكن إجراؤها تحت غطاء سحابي

وطالب ضباط ووزراء دفاع سابقون روسيا بالتوقف عن خرق المعاهدة الأمر التي زعمت الولايات المتحدة أنه السبب في رغبتها في الانسحاب. وحث البيان حلفاء واشنطن في الناتو بالبقاء في المعاهدة حتى وإذا أختارت امريكا الانسحاب، مشيرين إلى أن الدول الأوروبية تنفذ 55% من الرحلات الجوية وتخضع لما يقرب من 59٪ من عمليات التحليق الجوي الروسية.

وتدعو الأطراف المتبقية في المعاهدة إلى الاجتماع في غضون شهرين من الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة لمناقشة كيفية عمل الاتفاقية بدون واشنطن. وقد يتضمن ذلك قيودًا على المعلومات التي يمكن لأعضاء الناتو مشاركتها مع الولايات المتحدة.

يشار إلي أن معاهدة السماوات المفتوحة تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دولة، وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في 1 يناير 2002.

وتتيح الاتفاقية لأي دولة طرف فيها من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى المنضمة للاتفاقية، بخيث يُسمح بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية.

كما تنص الاتفاقية على أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.