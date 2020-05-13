محافظ جنوب سيناء: 3 مراحل لحماية مدينة أبورديس من أخطار السيول

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة جنوب سيناء لوضع الدراسات والخطط بشأن حماية منطقة وادي بعبع بمدينة أبورديس، من أخطار السيول، وعمل الدراسات المطلوبة لجميع الأودية التي تؤثر على المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع حماية مدينة أبورديس من مخاطر السيول عبر ثلاث مراحل، الأولى عبارة عن بحيرات صناعية وسدود ومجري صناعي حتى البحر بهدف حماية وادي بعبع ومنطقة سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبو زنيمة.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية وهي حماية منطقة وادي فيران، وجرى إعدادها بمعرفة معهد الموارد المائية وتضم إنشاء سدود وحواجز وبحيرات بأودية "الرحبة والنفوس والجزيرة ونسرين"، والمرحلة الثالثة بمنطقة وادي سدري بمدينة أبورديس طبقًا لتحديث الدراسات والإحداثيات الحالية.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لحماية مدن طابا ونويبع والطور وأبو زنيمة ورأس سدر، وهى عبارة عن مجموعة من السدود والبحيرات وحواجز الإعاقة والتوجيه والقنوات الصناعية وأحواض التهدئة، بتكلفة 930 مليون جنيه.