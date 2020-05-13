دبلوماسيون: توزيع مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف لكسر الجمود حول جهود مكافحة كورونا

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم توزيع مسودة جديدة لمشروع قرار توافقي على مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، في محاولة أخيرة محتملة لجعل المجلس المنقسم يوافق على نص لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وظل المجلس المؤلف من 15 عضوا في طريق مسدود لمدة سبعة أسابيع، بسبب خلاف بين الصين والولايات المتحدة حول كيفية الإشارة لمنظمة الصحة العالمية في قرار.

وترغب بكين في أن يتم ذكر المنظمة، بينما لا ترغب واشنطن في ذلك، بل ورفضت مسودة تتضمن إشارة غير مباشرة للمنظمة الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علّق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بسوء إدارة الأزمة والإفراط في الثقة في المعلومات الواردة من الصين.

وقال دبلوماسيون لـ (د.ب.أ) إن ألمانيا وإستونيا، اللتين تتوليان رئاسة المجلس هذا الشهر، قامتا يوم الثلاثاء بتعميم نص توافقي جديد، لم يتضمن إشارة لمنظمة الصحة العالمية.

وتركز المسودة على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش الصادرة في 23 مارس، لوقف عالمي لإطلاق النار، حتى يتمكن العالم من التركيز على محاربة الفيروس.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستقبل ذلك النص.