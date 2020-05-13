حارس ليفربول: لا نخاف من عودة الدوري ونريد العمل مرة أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يصر الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أنه لاعبي لا يخافون من استئناف مسابقة الدوري مجددا، مشيرا إلى أنهم يريدون عودة اللعب مرة أخرى.

وقال أدريان في تصريحات نقلتها "ذا صن" البريطانية:«لسنا خائفين من اللعب مرة أخرى، على الرغم من أننا نعلم أنه أمر محفوف بالمخاطر».

وأضاف:«نحن نتدرب مرة أخرى في ميلوود، ونحن لاعبون كرة قدم ونريد العمل مرة أخرى، ولكن مع تقليل المخاطر بالطبع».

ويسعى أدريان ولاعبي ليفربول، لعودة المنافسات مرة أخرى من أجل حسم لقب الدوري الغائب عن خزائن الريدز لـ30 عاما.

وكان ليفربول في صدارة الدوري قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب كورونا، وبرصيده 82 نقطة، ويتبقى له 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.

ومن المحتمل عودة الدوري في شهر يونيو المقبل، وذلك بعدما سمحت الحكومة البريطانية باستئناف الأنشطة الرياضية مرة أخرى.