الألوان تضع مسلسلات «الفتوة» و«الاختيار» و«ليالينا 80» في سياقها الزمني

مصحح الألوان محمود علي:

- تعمدنا أن تكون الصورة في «الاختيار» واقعية.. والمشاهد لم يشعر بأن الفيديوهات الوثائقية دخيلة

- أخذنا من روح أفلام الثمانينيات لرسم أجواء «ليالينا 80».. واستعنا بصور رسامين فرنسيين لملء تفاصيل «الفتوة»

تضم الأعمال الدرامية لهذا العام، في موسم دراما رمضان 2020، مجموعة مختلفة من المسلسلات، متنوعة في قصصها وأيضاً الزمن الذي تدور فيه أحداثها، ومن بين هذه الأعمال "الاختيار" و"ليالينا 80" و"الفتوة"، وهم ثلاثة أعمال مختلفة المراحل الزمنية.

ومن خلال هذه المسلسلات نغوص في عالم الألوان، ودورها في كل عمل، وكيف ساهمت في التعبير عن أحداث كل مسلسل، وزيادة التأثر بها، ونقلتنا من القرن التاسع عشر، إلى القرن العشرين، ثم أحداث عايشناها في القرن الحالي، حيث تعاونت الكاميرا مع اللون والإضاءة لتظهر لنا صورة متكاملة تعبر عن زمن كل حدث.

محمود علي، هو عامل مشترك في هذه الأعمال، أحد الأيادي التي تشارك في ظهور صورة معبرة عن العمل الدرامي، مهمته تصحيح الألوان (color correction)، ضمن فريق كبير، خلف الكاميرا، يعمل على تعديل وتغيير الألوان الخاصة بالمشاهد، لتظهر في صورتها النهائية التي يشاهدها الجمهور.

فيتحدث محمود علي لـ"الشروق" عن دور تصحيح الألوان في إبراز المشاهد، ومساهمتها في التأثير وزيادة عوامل مصداقية، قائلا "جزء كبير من الجمهور ميعرفش حاجة عن تصحيح الألوان؛ لأن معظم الناس بتكون فاكره إن الصورة طالعة من الكاميرا فقط، لكن بعد انتهاء التصوير تبدأ مرحلة البوست برودكشن (post production)، وهي مرحلة ما بعد الإنتاج وتصحيح الألوان بيكون آخر مراحلها".

وأوضح محمود خطوات تصحيح الألوان: "تشمل جزءين، الأول هو التصحيح نفسه (color correction) وهي معالجة الصور باختلاف الكاميرات المستخدمة وتوحيد شكلها، فمن الوارد استخدام أكثر من كاميرا في المشهد الواحد، ومن الممكن أن يتم تصوير المشهد على أكثر من يوم في ظروف مناخية مختلفة تؤثر على شكل الصورة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة على المصحح تقريب شكل الصورة في المشهد من بعضها.

وأضاف أنه بعد ذلك يأتي الجزء الثاني وهو (color grading)، "وهو جزء الناس بتلاحظه مؤخراً، وهو مظهر الصورة للتماشي مع أحداث العمل".

الاختيار والفتوة وليالينا 80، ثلاث أعمال لكل منهم أجوائه الخاصة وشكل المجتمع والدراما التي تدور فيها الأحداث، كل منهم يحتاج لعمل خاص به، ليكون في صورة تتماشى مع سياق أحداثه، وهو ما أوضحه محمود قائلا: "في الاختيار كان الاتفاق من البداية مع المخرج بيتر ميمي وحسين عسر مدير التصوير وأحمد فايز مهندس الديكور وأحمد حمدي مونتير العمل على شكل للصورة تناسب فكرة المسلسل، وهي الصورة الواقعية، حتى يشعر المشاهد أن المشهد حقيقي دون الاعتماد على ألوان صارخة، لدرجة إن الناس شافت الفيديوهات الوثائقية الموجودة وسط المسلسل بشكل تلقائي دون الشعور إنها دخيلة على صورة المسلسل".

فالألوان مثل الموسيقى المصاحبة للعمل، تعطيه إحساس بالأمل أو بالدفء أو بالخوف، أو بالضغط العصبي، ولكل لون دلالته وانطباعه وتأثيره على النفس البشرية، كما للموسيقى تأثيراتها تماماً، وتتعدد أدوار الألوان، في المشهد، فقد تستخدم لتعبر عن تقنية الفلاش باك، أو استرجاع ذكريات من الماضي، وتعبر عن جغرافيا المكان وحالته، إذا كان مشمساً أو بارداً أو ممطراً.

وهو ما يتضح في الفروق التي تظهر بها الصورة في المسلسلات الثلاثة التي نتحدث عنها، ففي مسلسل الفتوة، الذي تدور أحداثه عام 1850، يروي محمود عنه: "عمل مليء بالتفاصيل الدقيقة، وكل الأقسام بذلت مجهود كبير حتى يخرج بهذا الشكل، من أول التصوير والإخراج والديكور، حتى مرحلة الجرافيكس ثم مرحلة الألوان".

وأكمل: "قد شاهدت الكثير من صور مصر في القرن التاسع عشر، كما طالعت رسومات بعض الفنانين الفرنسيين لأرى شكل الألوان في لوحاتهم وإذا كان من الممكن التقريب من الشكل ككل أم لا".



أما عن مسلسل ليالينا 80 والذي تدور أحداثه في فترة ثمانينات القرن الماضي كان من المهم الوصول للمشاهد لدرجة رؤية ذكريات عاشها بالفعل في هذه الفترة، وهنا يوضح محمود: "كان مهم أتفرج على شكل الصور في المرحلة دي كان ازاي، من خلال أفلام الثمانينات والصور العائلية القديمة، عشان يتماشى اللون مع المجهود المبذول من الأقسام الأخرى في التصوير والديكور والملابس والاكسسوار، وتيجي الألوان فتظهر كل دا بشكل جميل وتخلي الناس تحس إنها بتشوف فيلم قديم صورته حلوه أو صور من ذكريات طفولتهم ودا عنصر قوة من عناصر المسلسل".

وتتم كل هذه الخطوات على شكل العمل بين المخرج ومدير التصوير ومصحح الألوان (الكولوريست)، وجلسات التصحيح تتم على مدار العمل بين المصحح ومدير التصوير، في خيوط متشابكة ومترابطة لكي يظهر المسلسل في النهاية بصورته النهائية المعبرة عن دراما الأحداث.