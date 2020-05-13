عالم أمريكي يجرب بناء جدار أمان الطرق السريعة من الحلوى لتفادي الصدمات

يدرس عالم أمريكي في مختبره بناء جدران أمان من الحوادث أكثر فاعلية على الطرق السريعة، ليختار حلوى الأرز المقرمش الشهيرة في أمريكا، كمادة أساسية لبناء جدار يحمي الركاب من الاصطدامات المروعة على الطريق.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" يجرب بروفيسور الهندسة بجامعة ساندياجو الأمريكية، قدرة حلوى الأرز المقرمش على تحمل الصدمات بواسطة مضارب الأرز لإثبات قدرتها على امتصاص صدمات السيارات الثقيلة على الطريق.

واستلهم فالديز، فكرته من تجارب تحمل التربة الطينية للضغط حين جعلها أساسا للسدود المائية أو جدران السند.

وجرب فالديز فكرته على حبوب الفشار نظرا لكبر حجمها ورخص ثمنها للتعرف على قدرة الحبوب على تحمل الصدمات، وبعد تجربة الفشار خلص إلى أن استخدام مكعبات الأرز المقرمش في حاجز أصغر يوضع بجانب الطريق سيكون قادرًا على إبطاء سرعة السيارة وامتصاص اندفاعها سريعا.

وركب فالديز المكعبات الشهية مع بعضها في شكل سداسي نظرا لأن المارشميلو الذي تحويه يزيدها قساوة وكثافة مع الوقت ولكن الشكل السداسي يوزع الصدمة عليها فلا تتأذى السيارة جراء الاصطدام بذلك الحاجز المطعم بالحلوى.

ويمتاز الحاجز المخلوط من الأرز والمارشميلو بتزايد صلابته ومقاومته مع الوقت بسبب جفاف الأرز دائما، كما أن مكوناته قابلة للخلط مع بقية مواد عمل جدار الأمان المختلفة.

وتبقى المشكلة التي سيحدثها ذلك الحاجز إذا نجح في اختبارات معايير السلامة، هو أنه سيجلب الكثير من الحشرات للمكان.