"نضفت الشارع من المخدرات بدمي".. هذه كانت آخر كلمات مقاول، 48 عامًا، بعد أن سدد له مسجل خطر 3 طعنات متفرقة بالجسم في مشاجرة نشبت بينهما لرفض المجني عليه بيع المتهم وأسرته المخدرات بمدينة السلام ، ليسقط بعدها المجني عليه غارقًا في دمائه مفارقا الحياة وسط ذهول أهالي المنطقة.

مراسل "الشروق" انتقل إلى شارع مساكن الجهمورية 2 في مدينة السلام شرقي القاهرة للوقوف على ملابسات الحادث، وبمجرد أن تطأ قدماك شقة المجني عليه تشاهد علامات الحزن ترتسم على من فيها، وفي مقدمتهم والد المجني عليه الذى لم يسلم - رغم كبر سنه - من تعدي أسرة المتهم عليه وأصيب بطعنة في الظهر نقل على إثرها للمستشفى.

"عايز حق أبني اللي مات علشان يمنع تجارة المخدرات في الشارع".. كلمات رددها كثيرًا حسن أحمد، 70 عامًا، مشيرًا إلى أن ابنه قتل بعد محاولته طيلة الشهور الماضية منع بيع عائلتي شندي وباسط - اللتين تسكنا في نفس الشارع – للمخدرات في الشارع إلا أنهما رفضا كلامه وحدثت بينهما مشادات كلامية في كثير من الأحيان.

وأشار والد المجني عليه إلى أنه عقب عودة نجليه أحمد ومحمود من عملهما كمقاولين نقاشة يوم الجمعة الماضية وقبل ساعتين من السحور حدثت مشادة كلامية جديدة بين المجني عليه مع كل من سمير ومحمود شندي تاجري المخدرات في الشارع وطالبهما بالتوقف عن بيع المخدرات وبعدها صعد إلى شقته لتناول السحور مع أسرته.

هنا التقط أطراف الحديث شقيق المجني عليه، محمود 35 عاما، قائلا: "بعد المشادة الكلامية تجمع أفراد عائلتي شندي وباسط أمام منزلهم مطالبين المجني عليه بالنزول من شقته وقتها ترجل والده إليهم لاستضياح الأمر والسيطرة على الموقف إلا أن شخص يدعى سمير شندى سدد له 3 طعنات على يد محمود شندي، 25 عاما، ليسقط على أرضية الشارع غارقا في دمائه".

يتذكر محمود لحظة سقوط شقيقه وآخر كلمته: "نضفت الشارع من المخدرات بدمي" وما هي إلا دقائق وفارق الحياة قبل ونقله إلى المستشفى.

وأشار محمود إلى أن الشرطة حضرت حينها وألقت القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة.