دفعت جائحة فيروس كورونا نحو 25 ألف مهاجر فنزويلي إلى العودة من كولومبيا إلى بلادهم، حسبما ذكر مدير هيئة الهجرة الكولومبية خوان فرانسيسكو إسبينوزا أمس الثلاثاء.

وتستضيف كولومبيا أكثر من 8ر1 مليون فنزويلي، فر معظمهم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والاضطرابات السياسية تحت إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويعيش كثير من الفنزويليين بالفعل في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر في كولومبيا.

وبدأ المهاجرون العودة لبلادهم في البداية من تلقاء أنفسهم.

ورتبت السلطات الكولومبية للمهاجرين لعبور الحدود في مجموعات مقيدة.

وقال إسبينوزا: "فنزويلا لديها قدرة محدودة للغاية لاستقبال مواطنيها".

وأعلنت كولومبيا الثلاثاء أنها شهدت زياة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 12 ألفا و272 حالة في أنحاء البلاد، إلى جانب نحو 493 وفاة تعزى إلى ذلك المرض التنفسي.

وسجلت فنزويلا 422 إصابة و10 وفيات بالفيروس حتى 11 مايو.