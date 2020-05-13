شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل البرنس، بقيام "فتحي" الفنان أحمد زاهر، بترك ابنة "رضوان" الفنان محمد رمضان، في الشارع، وعندما أخبر أمه وزوجة أبيه، قاموا بتوبيخه.

وحاولت "نورا" الفنانة ريم سامي، ان تقتل فتحي، لكنها تفشل وتذهب لمنزل ام "علا" الفنانة نور وتخبرهم بما فعله فتحي، وقامت علا بصفع فتحي بالقلم، ورجمته بقالب من الحجارة وتسبب في إصابته في رأسه.

وحصل فتحي على ورث والده وقام بتوزيعه على أخوته بالتساوي وحرم نورا من الميراث فقط، وعلى الصعيد الأخر ظهر "محمود" الفنان محمد جمعة والذي يقدم دور ضيف شرف، بإيجاد ابنة رضوان واصطحبها معه لمنزله.

وقام "عبدالمحسن" الفنان ادوارد، بطلاق زوجته "عظيمة" الفنانة بدرية طلبة، بعدما قاموا بأخذ ميراثه من أهله، وقاموا بالزواج من "لوزة" الفنانة مروة الأزلي.