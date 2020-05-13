أوروجواي تسمح بإنزال طاقم سفينة سياحية بعد محنة دامت شهرا بسبب كورونا

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قال وزير خارجية أوروجواي، إرنستو تالفي إنه سيتم السماح بإنزال طاقم السفينة السياحية "جريج مورتيمر" المنكوبة بفيروس كورونا المستجد، في مونتيفيديو، بعد انتظار دام شهرا.

وقال تالفي عبر موقع تويتر: "يمكن للمواطنين أن يثقوا في أن العملية تتم بأقصى قدر من الضمانات الصحية للجميع".

وأضاف "إنها لحظة فرح عظيم".

وكان أكثر من 100 راكب من أستراليا ونيوزيلندا قد تم نقلهم جوا إلى بلدانهم من السفينة المملوكة لأستراليا في أبريل، لكن الطاقم ظل على متنها.

وأفادت وسائل إعلام أوروجويانية بأن 35 على الأقل من أفراد الطاقم المكون من أكثر من 80 شخصا قد أصيبوا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام في أوروجواي أن مخاوف انتقال العدوى تسببت في تأجيل مغادرة الطاقم حتى قررت الحكومة السماح له بالمغادرة.

ونقلت صحيفة "إل باييس" عن خابيير ألفرادو أحد أفراد الطاقم قوله: "لقد انتهى كابوس".

وتم وضع أفراد الطاقم في فندقين في حجر صحي لمدة أسبوعين. بينما تم إيواء الطاقم المصاب بشكل منفصل عن أولئك الذين كانت نتائج فحوصاتهم سلبية.

ونقلت صحيفة "إل باييس" عن خوان كوربيلو رئيس الإدارة الوطنية للموانئ قوله إن السفينة السياحية "جريج مورتيمر" ستظل راسية في منطقة مغلقة بالميناء.