السجن لمدة عامين بحق ملحد عراقي أساء للنبي محمد

أصدر القضاء العراقي حكما بالسجن لمدة عامين بحق مدان أساء لمقام النبي محمد عبر صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة الديوانية /270كم جنوبي بغداد/.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن "محكمة جنح قضاء عفك في رئاسة استئناف محافظة الديوانية أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالتهجم على مقام النبي في التعليقات وبكلمات بذيئة".

وأضاف "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بملكيته للصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله لكونه ملحدا".

وأوضح البيان أن "المحكمة وجدت أنه بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وآل بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات".